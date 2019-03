Patiënt richt eigen fonds op voor kinderurologie: “Ik zou geen jaar worden, nu wil ik lotgenoten helpen”

Gianni Eggermont werd geboren met een zeldzame afwijking aan de blaas, waardoor hij geen jaar oud zou worden. 53 jaar later richt hij, na een erfenis, zijn eigen fonds op. Om het onderzoek in de kinderurologie vooruit te helpen én omdat hij niet langer wil zwijgen, maar een boodschap van hoop wil uitdragen voor alle lotgenoten. “Na jaren afzien houdt niets me nog tegen om eindelijk te genieten.”