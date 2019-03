Mand met kleren op kachel vat vuur, rookmelder kan erger voorkomen

Izegem - Vrijdagavond iets na 20 uur is in de Wezestraat in Izegem brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een woning ter hoogte van het kruispunt met de Kachtemsestraat, waar een mand met kleren bovenop de kachel stond en vuur vatte.

Een rookmelder detecteerde vrij snel het gevaar. Enkele alerte buurtbewoners werden hierdoor gealarmeerd en verwittigden de brandweer. Die kwam snel ter plaatse en moest de voordeur forceren om het vuur te blussen.

Even leek het erop dat ook de bewoonster nog in de woning aanwezig was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Ze kwam enkele minuten later wel ter plaatse om de schade op te meten. Die bleef al bij al beperkt. Enkel de mand met kleren en de voordeur raakten beschadigd.

Een tiental buurtbewoners kwam op straat om de brand van naderbij te bekijken.