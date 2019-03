Algerijnen blijven betogen tegen president: praten of bewegen kan hij niet meer, regeren wil hij nog wel

Aftreden binnen een jaar: dat is de belangrijkste verkiezingsbelofte geworden van de ­Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika. Sinds enkele weken wordt er tegen hem betoogd. Tegen zijn voornemen om zich voor de vijfde keer te laten herverkiezen. Sinds Bouteflika (82) zes jaar geleden getroffen werd door twee beroertes, is hij nog amper in het openbaar verschenen. Praten kan hij niet meer en bewegen nog ­amper. Voor veel Algerijnen is hun president dan ook een handpop van schimmige kringen van zakenlui en militairen.