De moord op het meisje dat perfect moest zijn: “Als Eline doodgaat, ga ik ook dood”

Mehrnaz Didgar (51) had een topjob als neurochirurg in het UZ Gasthuisberg. En met Eline Pans (14) de dochter die ze altijd al had gewild. Toch moest het meisje in juli 2017 dood. Omdat ze met zwartgallige gedachten kampte en écht dood wou, beweert de moeder. Van één ding heeft Didgar, die zelf depressief was, spijt: dat zij de kalmeerpillen en een crash met haar BMW overleefde. “Als Eline doodgaat, ga ik ook dood”, zei ze meermaals.