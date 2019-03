Het (nog) onbekende toptalent: Barcelona jaagt op de “Kylian Mbappé der linksbacks”, de man die PSG zomaar liet gaan

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Ferland Mendy, de 23-jarige linksback van Olympique Lyon.

Ondertussen is het bekend dat Olympique Lyon een talentenfabriek is. Spelers als Karim Benzema, Alexandre Lacazette en Corentin Tolisso werden er de voorbije jaren groot om dan verkocht te worden voor vele miljoenen. Momenteel worden gasten als Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé en Houssem Aouar gelinkt aan een transfer naar de Europese top.

Maar ook Ferland Mendy maakt naam en faam bij de Franse eersteklasser. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de Franse linksback dit seizoen gestegen van 12 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Niet slecht voor de man die in de zomer van 2017 voor amper 5 miljoen euro overkwam van tweedeklasser Le Havre.

In this week's show, we introduce you to one of the best young left-backs in Europe, @ferland_mendy of Lyon. Below he tells @ArmelTanguy how one recent storming run left Amiens midfielder Alexis Blin injured and gasping for breath #Ligue1Show @Ligue1_ENG @OL pic.twitter.com/4w7Kcq5W6z — Ligue1Show (@Ligue1Show) 8 februari 2019

Barcelona

Mendy ontpopte zich eigenlijk meteen tot een vaste waarde in de Ligue 1 en zit dit seizoen aan drie doelpunten en drie assists in 37 optredens, waarvan zeven in de Champions League. Deze week lanceerde Marca het gerucht dat de Fransman op de verlanglijst staat van FC Barcelona om de opvolger te worden van Jordi Alba. Volgens de Spaanse krant moet Mendy 45 miljoen kosten.

“Het klopt dat alles heel snel is gegaan sinds mijn tijd bij Le Havre”, zei Mendy onlangs tegen France Football. “Maar ik blijf tegen mezelf zeggen dat het nog sneller moet. Ik moet doorgaan op deze flow.”

Mendy zat op een bepaald moment in de jeugd van PSG, maar werd daar aan de deur gezet wegens artritis in zijn heup. Daardoor kon hij in zijn tienerjaren een tijd lang niet voetballen, terwijl hij op jonge leeftijd ook zijn vader verloor. “Ik heb het niet altijd gemakkelijk gehad”, aldus de vliegende linksback. “Maar ik heb nooit opgegeven en nu ben ik hier. Dat brandende gevoel om te slagen, dat zit in mijn karakter. Ik ben zo altijd al geweest.”

Ferland Mendy • Ultimate compilation • 2019

[@ol_nolib] pic.twitter.com/JUWV932GXW — OL Comps (@ol_comps) 20 januari 2019

Mbappé

Door zijn aanvallende speelstijl wordt Mendy vaak vergeleken met zijn naamgenoot, Manchester City-speler Benjamin Mendy. Al helpt het ook dat die net als Ferland doorbrak bij… Le Havre.

Al is er ook een andere vergelijking. “Hij is de Kylian Mbappé van de linksbacks”, vertelde voetbalmanager Yvan Le Mee aan France Football. “Hij speelt gebalanceerd omdat hij zowel offensief als defensief goed is. Dat is uitzonderlijk. Buiten Andy Robertson van Liverpool is er van zijn leeftijd niemand beter in die rol op links.”