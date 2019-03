‘De vurige bruid’ slaat weer toe: Mieke (43) probeert haar man te doden in zijn slaap

Kortrijk - “Ik laat Mieke niet vallen. Ik zal haar altijd blijven steunen.” De man van Mieke M. (43) was vastbesloten nadat ze enkele jaren geleden zijn huis in brand had gestoken. Nu zit de Kortrijkse opnieuw in de cel, omdat ze die steunende echtgenoot probeerde te doden in zijn slaap. “De vurige bruid” stond eerder al drie keer ­terecht voor opzettelijke brandstichting.

“Er zijn twee Miekes”, zei Edwin T. (62) vroeger altijd. “De mooie, lieve en attente vrouw die voor verpleegster studeerde en met wie ik dolverliefd trouwde. Maar er is ook de zieke Mieke, die opeens agressief en gevaarlijk uit de hoek kan komen.”

Het was die laatste Mieke die deze week probeerde de polsen van haar man over te snijden in zijn slaap, en daarna ook trachtte zichzelf van het leven te beroven. Ambulanciers konden tijdig ingrijpen. Edwin T. werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen vielen uiteindelijk mee en hij mocht intussen alweer naar huis. Mieke M., die zelf de hulpdiensten verwittigde, werd mee­genomen door de politie en woensdag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Ze verscheen vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk, die haar aanhouding met een maand heeft ­verlengd. Haar raadsman ­bevestigt dat, maar weigert elk commentaar. Het parket zegt dat de Kortrijkse vrouw bij justitie bekend staat voor brandstichtingen. “Er werd intussen een deskundige aangesteld om haar psychische toestand te onder­zoeken”, klinkt het.

Mieke M. – tijdens eerdere rechtszaken omschreven als “de vurige bruid” – werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel nadat ze na een ruzie met Edwin T. hun woning in brand had gestoken. De persoonlijke bibliotheek van de man – een collectie van 3.000 historische boeken – ging volledig in de vlammen op. Het koppel was toen nog maar twee maanden getrouwd. Bij eerdere incidenten met ex-partners had ze ook al twee keer hun woning in brand gestoken. “Toch blijf ik Mieke altijd steunen”, zei haar man destijds. “Want mocht ik een lafaard zijn en haar laten vallen, dan stort ze volledig in. Soms wordt het haar te veel en vlucht ze in de drank. Ze sleept een moeilijke jeugd met zich mee. Ze heeft mijn hulp nodig.”

De jongste ­jaren leek de vrouw aan de beterhand. Het koppel bezocht lange tijd dagelijks de bibliotheek in Kortrijk en ze kregen ook een zoontje. Het is af te wachten in hoeverre Edwin T. zijn vrouw opnieuw zal blijven bezoeken in de gevangenis. De man was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be