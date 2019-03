Uw gratis pil tegen een kernramp al gehaald? 40 miljoen jodiumtabletten liggen stof te vergaren

Het nieuwe nucleaire rampenplan werd een jaar geleden met de nodige bombarie aangekondigd. Eén van de meest in het oog springende maatregelen was het verdelen van gratis pakken jodiumtabletten. 4,6 miljoen doosjes kocht de regering in. Slechts een slordige 600.000 zijn effectief opgehaald. “Onze vrees dat mensen er geen zouden gaan halen, blijkt terecht”, zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen).

Zo’n 4 miljoen dozen jodium­pillen heeft ons land op overschot. Alles bijeen zijn dat 40 miljoen pillen, met een inkoopwaarde van 2 miljoen euro. Want ondanks de groots opgezette sensibiliseringsacties van de overheid hebben de meeste Belgen niet de moeite gedaan om de pillen gratis op te ­halen bij de apotheek. “Hier hebben we voor gewaarschuwd”, zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen), die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Foto: ISOPIX

Van de 4,6 miljoen dozen zijn er 430.982 opgehaald door scholen, crèches en andere instellingen. Particulieren haalden er maar 215.337 in huis. “Dat is amper 4 procent van alle gezinnen”, zegt Calvo. “Dat is wel heel weinig, en het toont aan dat het nucleair noodplan niet goed werkt. Wij waren voorstander van een echte verdeling aan huis, over het hele grondgebied. Maar daar wilde toenmalig minister Jan Jambon (N-VA) niet van weten. De Crem moet nu een serieuze tand bijsteken of hij moet het plan helemaal omgooien. Het zo laten, is geen optie.”

Kinderen en zwangere vrouwen

Het plan om de hele bevolking jodium­pillen te geven in het geval van een ­nucleaire ramp kwam er op advies van de ­Hoge Gezondheidsraad. Die maakte een update van het bestaande plan na de ramp in Fukushima. Iedereen binnen een straal van twintig kilometer rond een nucleaire site werd aangemaand de pillen in huis te nemen. Binnen een straal van honderd kilo­meter, bijna heel ­België, werden ze ­beschikbaar gesteld.

Als het ooit tot een ramp komt, dan neem je zo’n pil en verzadig je je schildklier. Zo voorkom je dat die ­radioactief ­jodium opneemt, wat tot kanker kan leiden. De pillen zijn vooral bedoeld voor minderjarigen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het effect bij volwassenen is verwaarloosbaar.

Het Crisiscentrum geeft toe dat de toebedeling geen onverdeeld succes is. “Maar de pillen blijven heel lang goed”, zegt Yves Stevens. “We zijn dus voorbereid op de komende jaren.”