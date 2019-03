Even paniek in Antwerpen: agenten blijken acteurs

Berchem - Enkele inwoners van Berchem (Antwerpen) waren de voorbije ­dagen ongerust nadat ze politieagenten over de vloer hadden gekregen die hun woning controleerden op ­inbraakveiligheid. Ze gebruikten daarbij ­camera’s.

Meteen na het bezoek van de agenten kwam een verantwoordelijke langs van productiehuis Shelter die uitlegde dat het om een test ging voor een nieuw tv-programma. Shelter is het productiebedrijf achter Benidorm bastards, Safety first en Hoe zal ik het zeggen?

Toch waren enkele bewoners er niet gerust in en ze contacteerden de politie. “Shelter had de tests bij ons gemeld en had daarvoor de toestemming”, zo horen we bij de Antwerpse politie. Bij Shelter vernemen we dat de proefopnamen uiteindelijk niet tot een tv-programma zullen leiden. “Wegens een te beperkt humoristisch potentieel.”