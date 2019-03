Vlaamse duif is nu al 400.000 euro waard, en het kan zelfs nog meer worden

Ingelmunster - Duif Armando is op weg de duurste duif ooit te worden. In de veiling, die nog tot 17 maart loopt, is al 400.000 euro geboden, en dat was het hoogste bedrag ooit ­betaald voor een duif.

De vijfjarige ­Armando zit nu nog superbeveiligd in zijn til in Ingelmunster, waar kwekers ­Joël Verschoot en zoon Dieter hem ­extra in de watten leggen. Uitvliegen is een te groot ­risico. Verwacht wordt dat hij straks naar ­China vliegt, want daar is er veel ­belangstelling. Met wat Armando opbrengt, willen ­vader en zoon nog meer topduiven kweken.