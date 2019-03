Staking of niet, bussen moeten blijven rijden

Als het van Open VLD afhangt, maakt een nieuwe Vlaamse regering straks snel werk van de minimale dienstverlening voor een aantal overheidsdiensten. Onder meer De Lijn, de loodsen en strooidiensten zouden dan ook tijdens een staking beperkt moeten doorwerken.

Het is de liberalen al langer een doorn in het oog: wanneer er gestaakt wordt, valt ook de dienstverlening bij een aantal overheidsdiensten stil. “Nochtans moet de overheid ook op zo’n moment doen wat ze moet doen, namelijk dienstverlening geven”, zegt Vlaams Parlementslid Marino Keulen. ­Samen met een handvol liberale collega’s werkte hij daarom een conceptnota over de minimale dienstverlening uit, die dinsdag besproken wordt in het Vlaams Parlement. “Het is zeker niet de bedoeling om het stakingsrecht in te perken of werknemers op te vorderen, maar wel om ervoor te zorgen dat noodzakelijke dienstverlening ook tijdens een staking gegarandeerd wordt.”

Open VLD denkt daarbij vooral aan de prioritaire bus- en tramverbindingen van De Lijn, maar ook aan de loodsen, de strooidiensten, de distributie van drinkwater en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, dat de enkelbanden controleert.

Op dit moment geldt er in ons land enkel een verplichte minimale dienstverlening bij de spoorwegen. Bij De Lijn werd daar in het verleden ook al mee geëxperimenteerd, maar is er nog niets wettelijk vastgelegd.

“Door werkwillige werknemers in te zetten op de belangrijke verbindingen tijdens de spitsuren wordt de hinder beperkt. Als dat bij de NMBS kan, moet dat ook voor de Vlaamse overheidsdiensten lukken”, aldus Marino Keulen. “Gelijkaardige verplichtingen bestaan trouwens ook al in Duitsland, Spanje en Italië.”

Sancties

Om die dienstverlening te garanderen, pleit Open VLD voor enkele duidelijke afspraken. “Zodra een erkende vakbond een stakingsaanzegging indient, wordt er overleg opgestart. Wanneer na dat overleg een staking toch onvermijdelijk is, krijgen de personeels­leden enkele dagen de tijd om aan te geven wie zal meedoen. Op basis van die lijsten kan dan een minimumdienst georganiseerd worden”, luidt het. “Daarnaast kan er eventueel ook werk gemaakt worden van sancties bij overtredingen. Bijvoorbeeld als werkwilligen gehinderd worden om te werken.”

Het voorstel wordt dinsdag in het Vlaams Parlement besproken. “Op die manier hopen we dat er na de verkiezingen snel werk kan worden gemaakt van een decreet”, zegt Keulen.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele zegt dat zijn partij “zeker niet afkerig staat tegenover een minimale dienstverlening bij Vlaamse overheidsdiensten”. Coalitiepartner CD&V wil het voorstel eerst binnen de fractie bespreken, maar toonde zich in het verleden al een voorstander.