Man plakt niet mis te verstane boodschap voor politie op achterruit van ‘patserbak’

“Bespaar u de moeite! Dit voertuig is al 186 keer staande ge­houden”, staat in dikke letters op de achterruit van de BMW van Kevin Penning (23). De Nederlander, die in Hoogstraten woont, is het beu dat zijn ‘patserbak’ voortdurend wordt tegengehouden als hij de grens overrijdt. “Op mijn vraag naar het waarom krijg ik steeds hetzelfde antwoord: Je bent jong, rijdt in een patserbak en steekt dagelijks de grens over’’, zegt hij in het AD.