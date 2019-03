Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe: “Wie in de politiek van zijn paard dondert, moet vroeg of laat in de pluche klimmen”

Het is een ongeschreven wet in de politiek dat wie van zijn paard dondert, vroeg of laat terug in het pluche moet klimmen. Het interview over hoe het voelde om ontslag te nemen, is daar een vast onderdeel van. Bij voorkeur op een moment dat iedereen vergeten is hoe het precies fout is gelopen, zodat een vaag mea culpa en veel emo volstaan om “de pagina om te draaien”.