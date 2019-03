Anderlecht op quinoa en advocado’s richting Play-off 1: dieet van Novak Djokovic werkt inspirerend voor paars-wit

“Anderlecht moet nog veel boterhammen eten om Play-off 1 te halen.” Totaal fout. Bij paars-wit volgen de Balkan-spelers Obradovic, Santini, Milic, Zulj en Adzic sinds kort een gluten- en lactosevrij dieet. Geen brood en pasta meer, maar wel avocado’s en quinoa. “Ik voel me alleszins fitter”, aldus Ivan Obradovic, die zich liet inspireren door de methode van toptennisser Novak Djokovic.

Als de Anderlecht-spelers samen ontbijten of lunchen, zitten ze met acht per tafel. Zo is er de Balkan-tafel met Ivan Obradovic, Antonio Milic, Luka Adzic, Ivan Santini en Peter Zulj – die Kroatische ...