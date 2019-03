CLUBNIEUWS. Bloemen noch kransen voor laatste thuismatch van Pozuelo, twijfels bij Club Brugge

Zondag staat er een volledige speeldag op het programma in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Chakvetadze nog niet wedstrijdfit

Bij AA Gent ontbreekt Chakvetadze nog steeds in de wedstrijdkern. “We probeerden deze week om hem te laten opwarmen met de groep, maar het voelde niet goed aan. Hij staat echter heel dicht bij een terugkeer”, vertelde AA Gent-coach Thorup gistermiddag op de persbabbel. Ook achter de naam van De Smet staat nog een vraagteken. “Hij trainde deze week niet door zijn voetblessure, hij is dan ook heel twijfelachtig”, aldus Thorup, die voorts wel op een volledig fitte spelersgroep kan rekenen voor Oostende.

ANDERLECHT. Rutten beschermt Santini

Na zijn klappen en elleboogstoten van de voorbije weken zijn alle ogen gericht Ivan Santini. “Ik zou het wel unfair vinden als de refs hem extra gaan viseren”, aldus coach Fred Rutten. “Ik sprak met Ivan en hij weet dat hij soms te ver gaat, maar vaak doet hij het onbewust. Hij is een lieve man.”

Anderlecht kan tegen Kortrijk geen beroep doen op Bakkali. Die heeft een knieblessure. Ook voor Bornauw en Makarenko komt de match te vroeg. De kans is reëel dat Gerkens in de basis staat, mogelijk ten koste van Zulj. (jug)

ANTWERP. Rodrigues is out

Antwerp doet het tegen Charleroi zonder de geschorsten Haroun en Yatabaré. Ivo Rodrigues is out met last aan de knie. Op het middenveld hopen Simao, Govea, Nazaryna en ook Baby op een kans. Van Damme staat op negen gele kaarten en krijgt mogelijk rust, dan zou Batubinsika kunnen spelen. (dvd)

CERCLE. Selectieproblemen

De spoeling wordt dun bij Cercle. De geblesseerden Hazard en Tormin zijn niet meer inzetbaar voor de reguliere competitie, Lambot en Nguinda revalideren nog, terwijl Koné en Taravel pas terugkeren uit blessure. Bovendien viel gisteren ook Lusamba weg wegens ontslag. Selectieproblemen dus voor Guyot. Vandaag wordt nog getraind en na het avondeten krijgen de spelers vrij. Er is geen afzondering, maar zondagmorgen worden ze om 11 uur in het hotel verwacht voor lunch en rust. (kv)

CLUB BRUGGE. Danjuma nog niet in selectie, twijfels rond Mechele

Geen Arnaut Danjuma in de Brugse selectie voor de confrontatie met Eupen morgen. De Nederlander trainde deze week voor het eerst weer mee met de groep, maar is nog niet honderd procent wedstrijdklaar. “Eupen komt op dit moment te vroeg”, aldus trainer Ivan Leko. “We hebben een topfitte Danjuma nodig vooraleer hij opnieuw kan spelen.” De flankspeler is al sinds medio oktober buiten strijd, waardoor Club hem liever rustig wil brengen.

Dringender is de situatie omtrent Brandon Mechele. De verdediger sukkelt nog steeds met de schouder en is twijfelachtig voor morgen. Vorige week miste hij ook al de confrontatie met zijn ex-club STVV. “Brandon gaat altijd door het vuur, met zijn karakter raakt hij misschien fit voor zondag”, hoopte Leko. “We zullen zien.” Als Mechele niet fit raakt, blijft Sofyan Amrabat zijn positie centraal achterin in de driemansdefensie behouden. (gma)

GENK. Laatste thuismatch Pozuelo

Alejandro Pozuelo neemt zondag in zijn laatste thuismatch zonder toeters en bellen afscheid van de Genkse fans. “Onze volledige focus gaat naar het binnenhalen van het Europees ticket”, zegt coach Philippe Clement.

“Dit is niet het moment voor speciale dingen, het is ook zijn laatste match niet. Alles staat in functie van goed voetballen én punten pakken. Ik zag deze week een heel scherpe spelersgroep op training, inclusief Pozuelo. Iedereen is eropuit om zondag de drie punten te pakken. Dan kunnen we samen met onze supporters in een vol stadion vieren dat we een Europees ticket op zak hebben. Dat zou niet alleen een verdiende beloning zijn, maar ook de druk wegnemen in Play-off 1. Dan hebben we al meer dan ons doel bereikt en kunnen we in de laatste tien matchen vol voor die extra beloning gaan.” (mg)

In de kleedkamer van RC Genk worden er geen handen meer gegeven. Het gaat om een maatregel om het sluimerende griepvirus uit te roeien.

Topschutter Ally Samatta ontbrak met griep in Charleroi en eerder werden Heynen en De Norre geveld. Doelman Dany Vukovic is nog steeds ziek. “Het is straf hoe het virus er in de kleedkamer één voor één zijn slachtoffers uitpikt”, aldus Samatta. (vdm, mg)

KV KORTRIJK. Stojanovic op één kaart van schorsing

Stojanovic moet uitkijken dat hij geen geel pakt tegen Anderlecht, anders mist hij de match tegen Antwerp. Vanderhaeghe kan geen beroep doen op Van der Bruggen, hij zit zijn tweede schorsingsdag uit. Daarnaast mist hij ook De Sart. De coach zal moeten opteren voor een onuitgegeven middenveld met Charisis, Rolland en Avenatti. Daarnaast krijgt Chevalier misschien weer de kans om zich vanaf de start te bewijzen. Na zijn goede invalbeurt ligt hij in de weegschaal met Ezekiel voor de plaats in de spits. (gco)

KV OOSTENDE. Broos zit met twijfelgevallen

Tijdens zijn eerste match als coach ad interim bij Oostende kampt Hugo Broos met enkele twijfelgevallen. Nkaka is ziek en kan mogelijk niet aantreden, Boonen heeft dan weer last van de lies. Canesin kampt nog met zijn voetblessure. D’Haese is er zondag niet bij: hij sukkelt nog te veel met de lies. Faes zit zijn tweede schorsingsdag uit, Vandendriessche keert terug in de basis na twee matchen op de strafbank. Keuringsbedrijf AGEC werd aangesteld als nieuwe sponsor. Het bedrijf tekent voor drie seizoenen. (jve)

LOKEREN. De Ridder wellicht opnieuw in de selectie

Vandaag werken de spelers van Sporting Lokeren hun laatste training af in aanloop van de wedstrijd tegen RC Genk van zondagavond.

Trainer Glen De Boeck kan nagenoeg over een volledig fitte kern beschikken. Enkel de langdurig geblesseerden Marko Miric, Guus Hupperts en Gil Van Moerzeke ontbreken.

Steve De Ridder, die vorige week geblesseerd afhaakte, is opnieuw fit en behoort wellicht tot de wedstrijdselectie. (whb)

STANDARD. Opnieuw geteisterddoor de griep

Voor de tweede keer in een maand tijd is er bij Standard sprake van een griepepidemie. Mehdi Carcela en Collins Fai zijn daardoor twijfelachtig voor de match van zondag tegen Cercle Brugge. “Het is afwachten of ze fris genoeg zijn om te spelen”, zegt trainer Michel Preud’homme.

Guillermo Ochoa is inmiddels hersteld nadat hij eerder deze week nog de training moest overslaan. “Maar Mehdi heeft al twee dagen niet meer kunnen meetrainen. Collins is vandaag (vrijdag, nvdr.) ook nog uitgevallen. We proberen het onder controle te houden. We hebben zaterdag en zondag, de dag van de match, nog om te zien of ze speelklaar geraken. Maar we hebben jongens nodig die 100 procent fit zijn.” (bfa)

STVV. Garcia Tena vervangt Teixeira

Teixeira is geschorst. Zijn rol wordt allicht overgenomen door Garcia Tena, geflankeerd door Tomiyasu en Sankhon of De Petter. Asamoah en Tomiyasu moeten opletten voor een schorsing. Op de vraag waar het gevaar loert, kon STVV-coach Marc Brys niet nalaten om naar de arbitrage te verwijzen. Twee weken geleden werd een buitenspeldoelpunt van Charleroi goedgekeurd, in Brugge was er de zoveelste penaltyfarce. “Ik reken erop dat iedereen een eerlijk parcours aflegt. Iedereen moet top presteren.” (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Moren, Caufriez en Verstraete twijfelachtig

Kopzorgen voor Adnan Custovic. Valtteri Moren (hamstrings), Maximiliano Caufriez (heup) en Louis Verstraete (knie) zijn twijfelachtig voor de match van komende zondag tegen Zulte Waregem. Het drietal werkte gisteren een halve training af.

Vandaag valt de beslissing of ze fit raken. Nana Opoku Ampomah lijkt volledig hersteld van zijn blessure. Toch wil de Oost-Vlaamse club geen risico’s nemen, waardoor hij zondag wellicht niet in actie komt. (whb)

ZULTE WAREGEM. Walsh hervat groepstraining

Sandy Walsh heeft gisteren de groepstraining kunnen hervatten bij Zulte Waregem. De polyvalente verdediger trainde de voorbije dagen individueel en miste de vorige wedstrijd tegen AA Gent nadat hij last minute moest afhaken met een kneuzing aan de voet. Behoudens ongelukken geraakt Walsh fit voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Vandaag volgt in ieder geval nog een allerlaatste test. Voor het overige is zo goed als iedereen fit. Enkel Demir (rug) en Bansen (vingebreuk) lopen er niet bij. (jcs)