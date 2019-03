Heel weekend zwaarbewolkt en regenachtig

In Hoog-België is het zaterdagochtend tijdelijk nog regenachtig, maar die storing verlaat snel het land via het oosten. Daarna wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt. Vooral na de middag kunnen er lokaal nog enkele buien vallen. In de Hoge Ardennen wordt het tot 8 graden, in Vlaanderen 12 of 13 graden. Dat meldt het KMI.

De weersvoorspelling voor zaterdag Foto: KMI

Zaterdagavond blijft het meestal droog met kans op enkele opklaringen, maar in de loop van de nacht gaat het vanaf de Franse grens weer regenen. Op de Ardense hoogten valt er mogelijk smeltende sneeuw. De minima liggen tussen 1 en 4 graden in de Ardennen en rond 5 of 6 graden elders.

Ook op zondag krijgen we een overwegend zwaarbewolkt begin van de dag. Daar komen ook perioden van regen bij en in de Hoge Ardennen mogelijk weer smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt vanaf het westen, met nog enkele buien. In de Ardennen wordt het tussen de 5 en 9 graden, en in Laag-België tussen 9 en 11 graden.

Hetzelfde wisselvallige weer krijgen we op maandag. Het KMI verwacht enkele stevige maartse buien die gepaard kunnen gaan met een donderslag en korrelhagel. In de Ardennen vallen de buien vooral ‘s ochtends, onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden in Hoog-België en 8 graden aan zee.

Tot en met vrijdag blijft het weer zeer onstabiel, met temperaturen die niet boven de 10 graden uitkomen.