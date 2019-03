Faillissement dreigt voor grootste diamantair in ons land

Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders, tot voor kort met ruim 2 miljard euro omzet de grootste speler in ons land, dreigt failliet te gaan. Zowel de vroegere accountant als de voorlopige bewindvoerders die bij Eurostar zijn aangesteld, gevolgd door de banken ABN AMRO en Standard Chartered Bank, vorderen het faillissement. De schuldenberg van de wereldspeler in het polijsten van ruwe diamanten zou al zijn opgelopen tot een half miljard euro, bericht De Tijd zaterdag.

Volgende week al kan de Antwerpse ondernemingsrechtbank zich uitspreken over de faillissementsvorderingen. Het Antwerpse hof van beroep heeft vorige week het verzoek van Eurostar voor een gerechtelijke reorganisatie afgewezen. In zijn arrest stelde het hof dat de cijfers die Eurostar voorlegt, niet betrouwbaar zijn. Het diamantbedrijf zou amper nog diamanten om te verhandelen in voorraad hebben. Ook het vertrouwen van de banken is volgens het hof zoek. En er zouden amper nog inkomsten binnenstromen.

Eurostar “hoopt en rekent” erop dat de Antwerpse ondernemingsrechtbank het faillissement alsnog afwijst, reageert het bedrijf. “Met andere banken en crediteuren lopen goede gesprekken en worden akkoorden gesloten om de activiteiten van Eurostar (...) voort te zetten”, luidt het.