Rechtsbijstand wordt binnenkort fiscaal aftrekbaar

Wie een verzekering voor rechtsbijstand afsluit, kan binnenkort rekenen op een fiscaal voordeel tot 124 euro. Het parlement neemt daartoe de komende weken een wetsontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) over, bericht Het Laatste Nieuws zaterdag.

Om de rechtspraak toegankelijk te houden, kondigde Geens in zijn grote justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan. De regering-Michel raakte het daar eind vorig jaar over eens, maar kwam vervolgens ten val. Maar CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft het wetsontwerp van justitieminister Geens nu in een wetsvoorstel gegoten en maakt zich sterk dat het binnenkort goedgekeurd wordt.

“Er zal een belastingvermindering van 40 procent worden toegekend op verzekeringspremies tot 310 euro. Dat komt dus neer op 124 euro”, aldus Smaers. Voor zo’n premie moet een verzekeraar zijn klanten dekken tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. “De vrije keuze van advocaat blijft wel gegarandeerd”, benadrukt Geens. “Voor de rechtsbijstandsverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. Een advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te conventioneren of niet.”