Satellietbeelden tonen mogelijke bouw van raket in Noord-Korea, president Trump ”beetje teleurgesteld”

In de Verenigde Staten zijn satellietbeelden publiek gemaakt die naar de mening van sommige experts wijzen op een nakende test met een intercontinentale raket of een ruimteraket in Noord-Korea. Dat bericht radiozender NPR vrijdag. De zender publiceerde de beelden op haar website.

De beelden tonen Sanumdong, een complex waar Noord-Korea in het verleden al ballistische raketten getest heeft en raketten om satellieten te lanceren. Ook zijn vrachtwagens en treinwagons te zien. “Alles je alles optelt, ziet dat er echt uit als wanneer de Noord-Koreanen aan een raket bouwen”, zegt Noord-Korea-expert Jeffrey Lewis.

Een paar dagen geleden nog doken satellietbeelden op die tonen hoe Noord-Korea een rakettenfabriek aan de westkust heropgebouwd heeft. Die fabriek was na de eerste top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn Amerikaanse tegenhanger Donald Trump in juni 2018 gedeeltelijk afgebouwd.

President Trump gaf intussen toe “een beetje ontgoocheld” te zijn door het nieuws, maar behield het vertrouwen in zijn relatie met Kim. Volgens Trump “zal enkel tijd uitwijzen” of de Noord-Koreaanse leider bereid is door te gaan met de denuclearisatie van zijn land. “We zullen het jullie laten weten over een jaar”, aldus de president.