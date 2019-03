Betoging tegen Algerijnse president loopt uit de hand: 112 agenten gewond, 195 arrestaties

Tijdens demonstraties tegen de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zijn volgens officiële berichten 112 politieagenten gewond geraakt. In hoofdstad Algiers zouden ook 195 betogers gearresteerd zijn. Dat zegt het directoraat-generaal voor nationale veiligheid vrijdagavond.

Een groot aantal relschoppers zou zich onder de betogers gemengd hebben. Op tv-beelden is te zien hoe de politie traangas inzet.

De Algerijnse staatstelevisie bericht dat er aan het Museum voor Islamitische Kunst zelfs een brand is ontstaan en dat er verschillende voorwerpen gestolen zijn. Een groep mannen was het gebouw binnengedrongen. Er is ook schade aan een basisschool en aan verschillende voertuigen, meldt de staatstelevisie.

Tienduizenden Algerijnen waren voordien vreedzaam de straat opgetrokken. Ze betoogden omdat president Bouteflika zich opnieuw kandidaat stelt voor de verkiezingen in april. De 82-jarige president is al twintig jaar aan de macht en ambieert nu een vijfde ambtstermijn. Sinds hij een beroerte had, zit hij in een rolstoel en heeft hij moeite om te praten. Het voorbije jaar verscheen hij nog zelden in het openbaar.