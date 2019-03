N-VA ziet oorzaak van dalend onderwijsniveau: “Geef kinderen jaar verplicht taalbad als ze Nederlands niet beheersen”

N-VA wil dat kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen, na de kleuterschool een jaar lang een verplicht taalbad krijgen met enkel Nederlandse lessen. Scholen kunnen kinderen daar nu al toe verplichten, maar volgens N-VA willen de onderwijsverstrekkers niet mee.

De groeiende diversiteit is een van de grootste uitdagingen in ons onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 spraken 61.952 kleuters – bijna een kwart van alle kleuters – thuis een andere taal dan het Nederlands. Dat wil niet zeggen dat ze geen Nederlands kunnen, maar volgens N-VA daalt het niveau van ons onderwijs door die taalproblematiek.

In een interview met Het Belang van Limburg zegt Zuhal Demir, N-VA-lijsttrekker voor de Kamer, dat kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen na de kleuterschool een jaar lang verplicht een taalbad moeten krijgen.

“Organiseer in de kleuterklas een screening”, zegt ze. “Wie de basiskennis niet heeft, krijgt een jaar lang alleen maar Nederlands. Ze verliezen daardoor misschien een jaar, maar ze winnen wel een ­diploma en een heel leven.”

Scholen zijn nu al verplicht alle kinderen die overstappen naar de lagere school te screenen op hun kennis van het ­Nederlands. Wanneer blijkt dat ze de taal echt niet beheersen, kunnen ze ook al een jaar lang verplicht een taalbad opleggen. Alleen willen de onderwijskoepels volgens N-VA niet mee. “Ze staan daar heel argwanend tegenover”, zegt Demir. “Als ik minister van Onderwijs was, zou dat verplicht moeten worden.”

Nieuwkomers

Het departement onderwijs houdt geen gegevens bij van hoe vaak die taal­baden worden toegepast. Het voorstel staat los van het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers waarbij kinderen een intensief taaltraject krijgen.

Vraag is hoe de koepels zullen reageren. Bij de ­invoering van de verplichte taalscreening en de optie van taalbaden op 1 september 2014 kwam er ook al kritiek van experts omdat zo’n screening een ­momentopname is. “Kinderen uit hun vertrouwde omgeving halen en dus ­feitelijk bestraffen voor een lager taalniveau is ­absoluut nefast voor het taalverwervingsproces”, zei professor Piet Van Aver­maet (UGent) toen.