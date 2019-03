Belgische snowboarder botst met Duits meisje op sneeuwklassen: 9-jarige met hersenschudding naar ziekenhuis

Een Belgische snowboarder is donderdag betrokken geraakt bij een botsing op een skigebied in Tirol. Onze landgenoot bleef ongedeerd, een 9-jarig Duits meisje moest met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht worden.

De Belg kwam donderdag rond 11 uur op een rode piste in het skigebied Kühtai (in het westen van Oostenrijk) in botsing met een 9-jarig Duits meisje, dat als laatste van haar groep skiede. Beide wintersporters kwamen ten val, het meisje bleef korte tijd bewusteloos liggen.

Na de eerste zorgen door de reddingsdiensten van het skigebied werd het meisje met een hersenschudding naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Onze landgenoot bleef ongedeerd.