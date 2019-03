Peruviaanse premier Villanueva stapt na 11 maanden op

De Peruviaanse premier Cesar Villanueva, die bijna een jaar op post zat, stapt op. Zijn ontslag is goedgekeurd door president Martin Vizcarra, werd vrijdag bekendgemaakt.

Vizcarra zegt “enorm dankbaar” te zijn voor het beleid van Villanueva. Dat heeft volgens hem bijgedragen aan de ontwikkeling van het land, klinkt het in een mededeling, die in de krant El Comercio gepubliceerd is

Een reden voor het ontslag van Villanueva is niet gegeven. Uit opiniepeilingen blijkt dat de populariteit van Vizcarra daalt.