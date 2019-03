IN BEELD. Zo vlot ging het om een brug te plaatsen over de Singel in Antwerpen

Berchem -

Het plaatsen van de voetgangersbrug over de Singel in Berchem ging de voorbije nacht bijzonder vlot. Om 1.30 uur was het gevaarte geplaatst en kon het monteerwerk beginnen. Het zal ook nu nog even duren voor het verkeer er weer kan passeren. De nieuwe brug verbindt Berchem Station en Post X.