28-jarige man overleden in Brugge nadat hij met wagen in Damse Vaart rijdt

Brugge - Een 28-jarige man is vrijdagavond overleden na een zwaar ongeval nabij de Dampoort in Brugge. De Bruggeling reed er met zijn wagen in de Damse Vaart. Duikers van de politie haalden hem nog uit zijn wagen, maar alle hulp kwam te laat.

De 28-jarige bestuurder verloor omstreeks middernacht de controle over zijn voertuig, ramde verschillende verkeersborden, reed door de vangrail langs de Damse Vaart, en belandde in het water. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse.

Duikers van de brandweer konden de man met de nodige moeite uit zijn wagen halen, maar alle hulp kwam te laat: het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De politie tast nog in het duister over waarom de man de controle over het stuur verloor. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, die de exacte omstandigheden zal onderzoeken.

