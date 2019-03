Straks geen eersteklassevoetbal meer op zondag? Als het van deze burgemeester afhangt...

Grote voetbalwedstrijden worden in België al jaren afgewerkt op zondag, maar onder andere daardoor lopen de kosten voor de politiebeveiliging steeds hoger op. Tot ergernis van de burgemeesters van de steden en gemeentes in kwestie. Daarom komt Willy Demeyer, burgemeester van Luik, nu met een opmerkelijk voorstel in de kranten van Sudinfo.

Eerder deze week raakte bekend dat de politiekosten tijdens voetbalwedstrijden waren opgelopen tot 10.981.437 euro. Twee jaar geleden was dat nog maar 6,2 miljoen. “Niet houdbaar” volgens N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen, die vindt dat er systematisch te veel politieagenten worden ingezet voor voetbalwedstrijden.

Willy Demeyer, de burgemeester van Luik, bevestigt dat de financiële druk op steden en gemeentes met eersteklassers bijzonder zwaar is. “Weet u dat de kosten verdubbelen als Standard op zondag speelt? De lonen van agenten verdubbelen, en daar komt dan nog een premie en een dag recuperatie bij. Dan zet ik die agenten liever elders in.” Volgens Demeyer kost een wedstrijd van Standard op zondag zijn stad “tussen 800.000 en een miljoen euro, terwijl de club jaarlijks welgeteld 2.000 tot 3.000 euro aan belastingen betaalt”.

LEES OOK. Minder hooligans, maar politiefactuur voor voetbalmatchen piekt tot bijna 11 miljoen euro

Demeyer signaleert bovendien een nieuw fenomeen, dat de druk op de politie op voetbaldagen nog verhoogt: “We zien steeds meer incidenten met zogenaamde ‘street fighters’. Bendes die zich van wedstrijd naar wedstrijd verplaatsen, en met iedereen willen vechten.”

Geen voetbal meer op zondag?

De Luikse burgemeester komt daarom met een opvallend voorstel: het afschaffen van alle voetbalwedstrijden in de hoogste klasse op zondag, traditioneel de dag waarop de topwedstrijden worden afgewerkt. “Ik heb alle burgemeesters met een eersteklasseclub op hun grondgebied aangeschreven met dat voorstel, want het kost gewoon veel te veel.”

Demeyer kreeg naar eigen zeggen veel respons. “Iedereen is het erover eens dat we dit moeten bespreken. Zelfs Standard schreef me, en kan zich hierin vinden. De club zou zelf ook liever op vrijdagavond of zaterdag spelen, en het zondag aan het amateurvoetbal laten.”

LEES OOK. Pro League wil opnieuw rond tafel zitten voor overleg over hoge politiekosten