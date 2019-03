Vrouwen onder vuur voor Afrikaanse verkleedpartij op Aalst Carnaval, ontslag van TUI-stewardess gevraagd

Aalst - Na de heisa rond joodse karikaturen is er opnieuw ophef rond een vermeend racistische verkleedpartij op Aalst Carnaval: enkele vrouwen die zich hadden verkleed en geschminkt als Afrikaanse vrouwen worden nu beschuldigd van racisme.

“Droi daugen as mamadou” , dat staat te lezen boven de foto van vier als Afrikaanse vrouwen verklede en zwart geschminkte vriendinnen op Instagram. Racisme, oordelen honderden anderen op sociale media. Op het profiel van één van de vrouwen staat bovendien te lezen dat ze stewardess is bij TUI. Ook de touroperator wordt bedolven onder de kritiek, het ontslag van de vrouw wordt gevraagd.

TUI reageert enkel schriftelijk: op Twitter staat te lezen dat het bedrijf “elke vorm van discriminatie expliciet en totaal veroordeelt, en wij distantiëren ons van alle tweets die iets anders doet vermoeden. We kunnen ons niet vinden in de tweets van dit personeelslid, en we zullen haar duidelijk maken dat TUI niet met dit soort taal geassocieerd wenst te worden. Ook al waren deze woorden misschien niet slecht bedoeld, we verwachten beter van ons personeel. We verontschuldigen ons oprecht bij wie zich door deze tweets beledigd voelde. Wij waren het ook.”

We would like to react to the tweet of one of our Cabin Crew, posted as she participated to the Aalst Carnival last weekend: pic.twitter.com/Leo5EaX7Ri — TUI fly Belgium (@TUIflyBelgium) 4 maart 2019

De vrouw heeft intussen laten weten dat ze geen racistische bedoelingen had met haar outfit, en geschokt is door de storm aan kritiek. TUI legt haar echter geen sancties op. Terecht, volgens arbeidsexperts, want dat kan enkel als een werknemer zijn of haar bedrijf schade toebrengt. “Stel dat deze vrouw ontslagen wordt, zal een rechtbank bekijken of de aangevoerde reden elke verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt. En het lijkt mij in dit geval vrij onwaarschijnlijk dat een rechter in dat verhaal zou meestappen”, aldus Patrick Humblet, professor arbeidsrecht aan de UGent.

Ook Aalsters gemeenteraadslid Theo Nsengimana (N-VA), die zelf Afrikaanse roots heeft, ziet het probleem niet: “Ik kan begrijpen dat mensen die Aalst Carnaval niet kennen dit weer slecht kunnen interpreteren, maar dat was zeker niet bedoeling. Dit hoort bij Aalst Carnaval.”