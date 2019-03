Klant steekt escorte neer na seks: vrouw kan ontkomen maar zakt op straat in elkaar

Sint-Katelijne-Waver - Een 30-jarige escortedame is zaterdagochtend in Sint-Katelijne-Waver slachtoffer geworden van een ernstig steekincident. Een klant stak de vrouw onder meer in de rug en het aangezicht, zo bevestigt het parket. Het slachtoffer werd naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen gebracht. De verdachte werd achteraf aangehouden bij zijn vader in Mechelen.

Een man van 30 jaar liet een escortedame naar een appartementsgebouw in de Lemanstraat in Sint-Katelijne komen. “Hij had daar seksuele betrekkingen met haar”, zegt Christel Minne van het Antwerpse parket. “Plots voelde ze een messteek in haar schouder. Ze kon nog op eigen kracht ontkomen, maar aan de kerk zakte ze in elkaar. Een voorbijgangster vond haar en reed met haar naar het Stuivenbergziekenhuis.”

Daar werd vastgesteld dat het slachtoffer meerdere steekwonden in de rug, het aangezicht, de schouder, het achterhoofd en de rechterarm vertoonde. De toestand van het slachtoffer was stabiel, maar omwille van een klaplong kan er alsnog levensgevaar optreden. Voorlopig zijn er echter geen indicaties die aangeven dat het die richting zou uitgaan.

“De vrouw kon in het ziekenhuis nog een kort verhoor afleggen, maar ze was erg aangedaan en vermoeid. De verdachte werd uiteindelijk aangetroffen bij zijn vader in Mechelen. Bij zijn arrestatie waren er geen schermutselingen”, aldus parketwoordvoerder Minne.

De dader zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het was kennelijk niet de eerste keer dat hij met dezelfde escorte afsprak. “Waarom zijn stoppen ditmaal doorsloegen, zal uit het verhoor en het verdere onderzoek moeten blijken.”