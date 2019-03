Braziliaanse president Bolsonaro zal situatie in Venezuela bespreken bij bezoek aan Trump

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag op 19 maart op de koffie bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump. De twee zullen onder andere het “herstel van de democratie in Venezuela” bespreken, meldt de persdienst van het Witte Huis. Het duo zal het ook hebben over de inspanningen van hun landen om humanitaire hulp tot in Venezuela te krijgen.

Zowel Brazilië als de Verenigde Staten hebben hun steun uitgesproken voor Juan Guaido, die zichzelf uitriep tot interim-president van Venezuela. Guaido is verwikkeld in een machtsstrijd met zittend president Nicolas Maduro. Brazilië ijvert voor een vredige machtsoverdracht in Caracas, terwijl vanuit Washington al de boodschap kwam dat de inzet van troepen niet uitgesloten wordt.

Nog volgens het Witte Huis zullen Trump en Bolsonaro het ook hebben over verdere samenwerking op het vlak van defensie, handel en de strijd tegen internationale criminaliteit.