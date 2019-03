Nieuwe aanval op ebolacentrum in oosten van Congo

Bij een nieuwe aanval op een ebolacentrum in het oosten van Congo is zaterdagochtend een politieman omgekomen. Dat melden Congolese media. Ook de Belg Ivan Godfroid, die vanuit Butembo over de ebolacrisis blogt voor MO.be, bericht over de aanval. Het gaat om een behandelingscentrum in de stad Butembo dat twee weken geleden al eens werd aangevallen. In de loop van de voormiddag is WHO-topman Tedros Adhanom in Butembo aangekomen.