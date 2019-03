Stormdepressie rukt op: KMI waarschuwt met code geel in hele land

Tijd om de tuinmeubelen aan de ketting te leggen. Een stormdepressie is op weg naar ons land en vandaag al krijgen we de eerste felle rukwinden te verduren. In de loop van de nacht zou het even rustiger worden, maar morgen komt de storm op volle kracht.

In de loop van de namiddag zal de wind geleidelijk toenemen naar vrij krachtig tot krachtig, volgens het KMI. Het hele land mag zich opmaken voor rukwinden tot 80 kilometer per uur, en dat is nog maar een voorproefje van wat ons zondag te wachten staat.

Na een relatief rustige nacht trekt een stormdepressie boven het zuiden van de Britse Eilanden naar Nederland. Die zal ook bij ons voor felle windvlagen zorgen, zeker aan zee wordt er zeer krachtige wind verwacht, de rukwinden kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur.

De waarschuwingen in acht genomen, zullen de Brusselse parken zowel zondag als maandag niet toegankelijk zijn voor het publiek. De stad raadt zelfs aan om de omgeving van de gewestelijke groene ruimten (dat zijn zowel de parken als de bossen) te vermijden en op veilige afstand te blijven van bomen.