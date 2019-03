Startschot gegeven voor 154-urenloop in Brussel

Brussel - In de nacht van vrijdag op zaterdag, om 1.54 uur, is in Brussel het startschot gegeven van de 154-urenloop die laatstejaars van de Koninklijke Militaire School organiseren. Voor hun jaarlijkse liefdadigheidsproject gaat deze 154ste promotie onder meer 154 uur, of 6 dagen en 10 uur, door Brussel lopen. De studenten steunen dit jaar de Stichting Pelicano, die Belgische kinderen in armoede op financieel vlak steunt.

Het jaarlijkse liefdadigheidsproject van de studenten heet 5 SSMW, en deze 154 urenloop is het hoogtepunt. De officieren in spe zijn in verschillende groepen verdeeld, waarbij elke groep ervoor zorgt dat steeds twee personen lopen en dit voor de volledige periode - zowel dag als nacht.

De uitdaging loopt af op 15 maart, om 11.54 uur. Daarna zal de opbrengst bekendgemaakt worden. Vorig jaar bracht de actie 15.300 euro op. In het laatste jaar van de opleiding zitten dit jaar een zestigtal studenten. Elk van hen loopt minimum twee uur per dag, de grootste sportievelingen mogen tot vier uur per dag lopen.