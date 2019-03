Protest tegen Algerijnse president in Algiers loopt opnieuw uit de hand: meer dan honderd gewonden

Meer dan honderd mensen zijn gewond geraakt in de Algerijnse hoofdstad Algiers toen betogingen tegen president Abdelaziz Bouteflika uitdraaiden op geweld. Dat melden ziekenhuisbronnen zaterdag.

Sommige mensen raakten gewond door stenen en rubberen kogels, terwijl anderen bevangen werden door het traangas dat de veiligheidsdiensten vrijdag gebruikten. Dat zegt een bron in het Mustapha Pacha-ziekenhuis in Algiers.

Vrijdag kwamen honderdduizenden mensen op straat in de hoofdstad om te betogen, omdat president Bouteflika zich opnieuw kandidaat stelt voor de verkiezingen in april. Ook in de provincies Batna, Bouira, Skikda en M’Sila braken er protesten uit, melden lokale media. In Algiers zouden vrijdag ook 195 betogers gearresteerd zijn en 112 agenten gewond geraakt zijn, zei het directoraat-generaal voor nationale veiligheid vrijdagavond.

De 82-jarige president is al twintig jaar aan de macht. Sinds hij een beroerte kreeg in 2013 verschijnt hij nauwelijks nog in het openbaar. Bouteflika, die aan zijn rolstoel gebonden is, reisde op 24 februari af naar Zwitserland voor medische controles.