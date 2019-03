Geld op overschot? Een van de rijkste Belgen verkoopt zijn riante woonst

Een uitzonderlijke woning in de prestigieuze wijk Kastelein in Brussel staat sinds kort te koop. Ze was eigendom van Alexandre Van Damme, een van de rijkste Belgen en belangrijkste individuele Belgische aandeelhouder van AB InBev. Ook in onder andere Bruger King, Kraft Heinz en Douwe Egberts heeft de man aandelen. De Tijd hoorde uit verschillende bronnen dat het appartement wel degelijk van Van Damme zou zijn, want de man zelf hult zich in stilzwijgen en ook de makelaar lost geen informatie over de verkoper. Van Damme zou omwille van zijn privacy ook naar Zwitserland verhuisd zijn, naast de fiscale redenen, nadat hij tijdens een match van RSC Anderlecht gefotografeerd kon worden door een fotograaf van de RTBF. Wie interesse heeft in de woning, zal zich moeten wenden tot luxemakelaar Sotheby’s Realty. Een prijs wordt niet meteen vrijgegeven, maar Sotheby’s plaatst de woning wel in de categorie ‘meer dan 10 miljoen euro’.