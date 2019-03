Van AA Gent-doelman Thomas Kaminski wordt meer verwacht dan alleen maar ballen pakken

De gekke keeper heeft plaats gemaakt voor de slimme keeper. In België is Thomas Kaminski de belichaming van de moderne ‘sweeper-keeper’, een doelman die tegelijk libero (sweeper) is. Zijn voeten zijn voor de 26-jarige Gent-goalie een even belangrijk werkinstrument als zijn handen. Kaminski wijdt ons in de geheimen in van het sweeper-keeperschap.