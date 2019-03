Berchem - De Antwerpse brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand in het sterrenrestaurant ‘The Jane’ op het Paradeplein in het Antwerpse district Berchem. 150 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd, maar er vielen geen gewonden.

De brandweer werd aanvankelijk opgeroepen voor een dakbrand, maar bij aankomst bleek het vuur zich te hebben ontwikkeld in de keuken achterin het tweesterrenrestaurant. Daar kwam volgens de eerste verklaringen kort na 13 uur een grote steekvlam vanop de barbecue in een dampkap terecht. Daarbij geraakte niemand gewond.

Het restaurant van topchefs Sergio Herman en Nick Bril werd daarop uit voorzorg ontruimd: volgens een woordvoerder van de Antwerpse politie moesten ongeveer 100 klanten en 50 personeelsleden het pand verlaten. Om 14 uur was de brand alweer onder controle, een uitbreiding naar de rest van het restaurant kon vermeden worden. Vooral de keuken van het restaurant zou veel schade opgelopen hebben.

Er is volgens de brandweer weinig impact op de buurt, al was er wel even een korte en hevige rookontwikkeling in het Groen Kwartier. De brandweer is nog volop bezig met het nagaan van de brandoorzaak.

Foto: if

Foto: nba

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: if