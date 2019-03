Weekend van de waarheid (deel 1): het wordt heet in de Jupiler Pro League én de Proximus League

Kroont RC Genk zich eindelijk definitief tot winnaar van de reguliere competitie? Valt AA Gent definitief af voor de strijd om Play-off 1? Of wordt het STVV of ­toch Anderlecht? En weten we na één wedstrijd al ongeveer wie van Beerschot en KV Mechelen de promotie naar de hoogste afdeling kan afdwingen? Drie vragen aan onze analisten Geert De Vlieger, Eric Van Meir, Eddy Snelders en Jan Ceulemans net voor het eerste ­weekend van de waarheid. Alle vier even enthousiast, maar ze zijn het lang niet altijd eens.