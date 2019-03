Britse supermarktketen stopt met verkoop van messen na moordgolf: “We maken ons belachelijk”

De Britse supermarktketen Asda haalt losse keukenmessen uit de schappen. Aanleiding is de recente moordgolf met messen op Britse tieners. “We willen een kleine rol spelen bij het helpen om onze gemeenschappen veiliger te maken voor iedereen.”

Vorig jaar kwamen er 285 mensen om het leven bij steekincidenten in het Verenigd Konkrijk. Een record. Na ruim twee maanden staat de balans van 2019 al op liefst 41 doodgestoken personen, zo meldt de BBC. Vooral tieners zijn het slachtoffer.

Asda stopt daarom met de verkoop van losverkochte messen. Die worden het vaakst gestolen, klinkt het bij de supermarktketen. “Wij hebben een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap die wij dienen”, stelt vicepresident Nick Jones. “We hebben al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat verkochte messen niet in de verkeerde handen vallen, maar we hadden het gevoel dat we meer konden doen om te helpen de situatie te verbeteren.”

Vanaf eind april zullen er daarom geen losse messen meer in de schappen liggen bij Asda. Sinds 2016 mogen Britse supermarkten al geen keukenmessen meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

(Lees verder onder de video)

“We maken ons belachelijk”

Acteur Idris Elba, bekend van series als The wire en Luther, kaartte het probleem vrijdag aan op sociale media. In een niet mis te verstane boodschap riep hij jongeren op messen thuis te laten. Daarnaast wees hij erop dat het probleem zich in de jaren 80 ook al voordeed.

“Toen was het onder zwarte en witte mensen. Nu is het onder zwarte jongens in kleine gemeenschappen. Dit treft iedereen. We maken ons belachelijk op deze manier. Jullie helemaal”, verwees hij naar de messentrekkers.

“Als je een mes bij je draagt of iemand kent die dat doet, zeg dan dat diegene zichzelf direct moet neersteken”, klonk het nog. “Want als je iemand neersteekt, dan steek je ook je eigen toekomst neer. Dan ben je een moordenaar en draai je de gevangenis in en dan heb je niets meer. En waarom?”