Minstens 15 doden bij overval op stripclub in Mexico

Bij een overval op een stripclub in Mexico zijn minstens 15 mensen gedood. Vijf anderen liepen zware verwondingen op toen de overvallers in de club La Playa in de stad Salamanca in de centraal gelegen deelstaat Guanajuato het vuur openden.

Dat schreef de krant Milenio zaterdag onder aanhaling van veiligheidsbronnen.

Volgens de eerste vaststellingen stormde een groep gemaskerde en gewapende aanvallers in de loop van vrijdagnacht de stripclub binnen. Na hun overval vluchtten ze weg in een terreinwagen. De aanleiding waarom ze de club overvielen, is nog niet duidelijk. In Mexico strijden verschillende drugskartels en misdaadsyndicaten om de macht.