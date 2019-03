Geert Noels: “Het huidige economische model leidt tot burn-outs en depressies”

Het huidige economische model is ontmenselijkt en op maat geschreven van de allergrootsten. Het leidt tot burn-outs en depressies. “Zolang we daar niets aan doen, moeten we met pillen de mensen de dag helpen door te komen”, zegt Geert Noels. Hij pleit in zijn nieuw boek “Gigantisme” voor een gedecentraliseerd model dat kleiner en menselijker is.