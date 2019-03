Nederlandse hulpdiensten moeten opnieuw uitrukken naar zandbank waar Vlaamse mama omkwam

De Nederlandse hulpdiensten zijn zaterdag opnieuw moeten uitrukken voor strandgangers op de zandbank voor de kust van badplaats Renesse (Zeeland). Op die plek liet een Vlaams gezin zich donderdag verrassen door opkomend tij. Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde kwam daarbij om het leven.

Rond 13.15 uur kwam er bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNMR) een melding binnen over een aantal personen op de zandplaat, terwijl het vloed werd. Een reddingsboot van de KNMR zette direct koers richting de zandbank. Ook de brandweer werd ingeschakeld. Door het snelle opreden van de hulpdiensten raakte er niemand gewond: de wandelaars konden op tijd worden gewaarschuwd.

Vlaamse mama overleden

Donder liep een gelijkaardige situatie fataal af. Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde, haar 17-jarige zoon en 8-jarige dochter kwamen samen met een jonge vrouw uit Renesse vast te zitten op de zandbank door het opkomende tij.

De vrouw uit Renesse en de twee kinderen werden eerst gered. Toen bleek dat de 45-jarige moeder van de jongen en het meisje nog vermist was, werd een nieuwe zoekactie op poten gezet. Ze werd snel gevonden, maar was er erg aan toe. Zowel de moeder als haar 8-jarige dochter moesten worden gereanimeerd. De twee werden per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de mama aan haar verwondingen.

Grote waarschuwingsborden bij de duinovergang waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. Toch moeten de hulpdiensten geregeld uitrukken voor mensen die er in de problemen komen.