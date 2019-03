Koen Casteels krijgt zes doelpunten om de oren bij Bayern München en ziet Robert Lewandowski record pakken, Borussia Dortmund ontsnapt opnieuw

Koen Casteels heeft zaterdag geen al te fijne trip naar München gekend. Onze landgenoot van VfL Wolfsburg kreeg in de Allianz Arena maar liefst zes doelpunten om de oren tegen Bayern München. Robert Lewandowski scoorde tweemaal en is nu de buitenlander met de meeste goals aller tijden in de Bundesliga. Op hetzelfde moment won Borussia Dortmund met 3-1 van VfB Stuttgart.

Bij Bayern scoorde Serge Gnabry pas na 34 minuten de eerste treffer, maar daarna was het hek helemaal van de dam. Lewandowski scoorde even later meteen de 2-0, goed voor zijn 196ste treffer in de Bundesliga. Daarmee is hij nu de buitenlander met de meeste Bundesliga-goals. Lewandowski scoorde in de tweede helft ook nog de 6-0, waarmee zijn teller nu op 197 doelpunten staat. Tussendoor scoorden ook James Rodriguez, Thomas Müller en Joshua Kimmich.

Record van Pizarro aan diggelen

Het vorige record stond op naam van de Peruviaan Claudio Pizarro, die vorige maand voor Werder Bremen zijn 195ste tegen de netten prikte op 40-jarige leeftijd, wat hem toen ook meteen het record van oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga opleverde. Vorige week kwam Lewandowski al op gelijke hoogte en het was dan ook enkel nog een kwestie van tijd vooraleer de Poolse doelpuntenmachine het record daadwerkelijk van de tabellen zou vegen. Dat gebeurde uitgerekend tegen Wolfsburg, de club waartegen hij in het najaar van 2015 al eens vijf doelpunten in negen minuten liet noteren.

Robert Lewandowski maakte in 2010 zijn intrede in de Bundesliga. Hij transfereerde van de Poolse club Lech Poznan naar Borussia Dortmund, waar hij in 4 jaar tijd 74 keer raak trof. Bij Bayern München is hij ondertussen al goed voor 122 doelpunten en daarmee staat hij in de clubranking op de derde plaats, na Karl-Heinz Rummenigge (162) en topschutter aller tijden Gerd Müller (365).

Nog in de Bundesliga kroop Borussia Dortmund, dat vooraf op gelijke hoogte stond met Bayern München, door het oog van de naald tegen nummer zestien VfB Stuttgart. Na een uur spelen zorgde Marco Reus vanaf de stip voor de 1-0, maar tien minuten later stond het alweer gelijk dankzij Marc-Oliver Kempf (1-1). Christian Pulisic werd uiteindelijk de grote held van de Borussen: hij gaf in minuut 84 een assist aan Paco Alcacer voor de 2-1 en maakte in de extra tijd zelf de 3-1, wat meteen ook de eindstand was. Axel Witsel speelde de hele wedstrijd.

In het klassement staan Bayern München en Borussia Dortmund nog steeds samen aan kop. Beide teams hebben 57 punten, elf meer dan eerste achtervolger RB Leipzig.