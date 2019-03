Schimmel Jenny (22) loopt iedere dag los op straat: “Eén keer werd ze gebeten door een hond. Die kreeg een trap”

De 22-jarige schimmel Jenny is een bekend gezicht in de straten van de Frankfurt. Ze wandelt rustig door de wijk Fechenheim, is niet bang voor mensen, knabbelt wat aan struikjes en wordt graag geaaid.

Eigenaar Werner Weischedel (79) opent iedere ochtend de staldeuren, waarna zijn paard gemoedelijk aan de wandel gaat. Ze komt pas in de namiddag weer thuis om te eten.

Bijna iedereen kent het dier, maar de politie krijgt regelmatig bezorgde telefoontjes: “Er loopt een wit paard zonder eigenaar op straat.” Aan het hoofdstel van de schimmel hangt daarom een kaartje met de tekst: “Ik heet Jenny, ben niet weglopen, ben alleen maar aan de wandel!”

In de jaren dat Jenny door de buurt wandelt, is er volgens haar eigenaar nog nooit iets gebeurd. Wel is ze een keer gebeten door een hond. “Die kreeg een trap en belandde vervolgens in een bramenstruik”, vertelt Weischedel aan de krant de Rheinische Post.

Vriendje

Eerst ging Jenny altijd op pad met haar vriend Charly, maar Charly is een half jaar geleden overleden aan kanker.