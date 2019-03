Tottenham verliest nu ook bij degradatiekandidaat en lijkt Engelse titel definitief te mogen vergeten

Tottenham Hotspur blijft in het sukkelstraatje zitten in de Premier League. Het team van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld leek op weg naar de zege bij Southampton, maar kreeg in het laatste kwartier nog twee doelpunten om de oren: het werd 2-1. Tottenham pakt zo een magere 1 op 12 en dreigt opnieuw de achterstand op Manchester City en Liverpool groter te zien worden. Voor Southampton zijn het drie levensbelangrijke punten in de strijd om het behoud.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham in het St. Mary’s Stadium. Harry Kane - wie anders - bracht de Spurs na 26 minuten op voorsprong. Die tussenstand bleef ook lange tijd staan, maar in het slotkwartier kwam er plots een grote ommekeer. Eerst duwde Yan Valery de gelijkmaker tegen de netten me nog een kwartier te gaan, in de 81ste minuut bracht James Ward-Prowse de fans in extase met de 2-1. Dat bleek ook de eindstand. Jan Vertonghen speelde bij de bezoekers de hele partij.

In het klassement blijft Tottenham derde met 61 punten. Voor de Spurs is het rood alarm na een 1 op 12: Manchester United en Arsenal, die zondag tegen elkaar spelen, ruiken allebei een kans om de kloof te dichten. En ook nummer zes Chelsea, dat zondag tegen Wolverhampton speelt en nog een wedstrijd moet inhalen, kan plots een stuk dichterbij komen. Leiders Manchester City en Liverpool kunnen dan weer hun voorsprong uitbouwen tot respectievelijk 13 en 12 punten.