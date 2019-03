Fietsers dragen niet alleen geen helm, maar zelfs geen kleren om aandacht voor veilig verkeer te vragen

In Kaapstad zijn tientallen fietsers naakt of bijna naakt door de stad gereden. Dat deden ze om meer aandacht te vragen voor een veilig verkeer, in de geest van andere ‘Naked Bike Ride’ evenementen die op verschillende plaatsen in de wereld al georganiseerd werden. Naast die eerste missie wilden de organisatoren er ook meer enthousiasme mee kweken om de fiets te nemen en protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.