TUI na carnavalsrel: “We gaan onze stewardess zeker niet ontslaan”

Aalst - Enkele vriendinnen hebben zich tijdens Aalst Carnaval als Afrikaanse vrouwen verkleed. Iets wat niet geapprecieerd werd. Racisme, klonk het op sociale media. En het ontslag van een van de vouwen - die volgens haar profiel als stewardess bij TUI werkt - werd luid geëist. Maar de touroperator gaat daar niet op in.

“Droi daugen as mamadou” , dat staat te lezen boven de foto van vier als Afrikaanse vrouwen verklede en zwart geschminkte vriendinnen op Instagram. Racisme, oordelen honderden anderen op sociale media.

De foto ontlokte een hele rel op twitter. Honderden boodschappen werden gestuurd en het ontslag van de vrouw werd geëist. Maar TUI bevestigde aan Nieuwsblad.be dat het de stewardess niet zal ontslaan omdat ze verkleed als zwarte medemens meeliep in de carnavalsstoet van Aalst.

In een tweet eerder keurde TUI het gedrag van de werkneemster af, wat op zich een tweede rel veroorzaakte. “Waar moeit TUI zich mee. Het is gewoon carnaval”, klonk het daarop bij velen.

LEES OOK. Vrouwen onder vuur voor Afrikaanse verkleedpartij op Aalst Carnaval, ontslag van TUI-stewardess gevraagd

“Maar dan hebben al die mensen niet goed gelezen wat we bedoelden”, klinkt het nu bij TUI. “De werkneemster was na haar verkleedpartij in een discussie verwikkeld geraakt waarbij ze zich soms nogal ongepast uitliet. En daarnaast zijn er een aantal mensen die ons gemeld hebben dat ze het niet vinden kunnen dat iemand zich als zwarte verkleedt. Dat werd blijkbaar als racistisch bestempeld. Bon, wij hebben ons verontschuldigd voor de onhandige uitdrukkingen en voor het feit dat mensen zich gekwetst voelen. Maar verder gaat het niet. Ons personeel mag meedoen aan carnaval en mag zich als zwarte of als indiaan of als wat dan ook verkleden. Dat vinden wij geen punt. Bovendien kennen we die werkneemster als iemand die geheel geen uitstaans heeft met enig racisme of wat dan ook”, zegt woordvoerder Piet Demeyere.

In een tweede tweetje liet TUI optekenen dat het “een privézaak van de werkneemster is”.