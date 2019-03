Automobilist wil bocht nemen… en ziet plots olifant recht op hem afkomen

Olifanten die de weg oversteken had de 37-jarige Chainunt Sorncharoen al eerder gezien. Maar hetgeen waarmee hij maandag werd geconfronteerd, was echter van een totaal andere orde. Toen de man in Thailand met zijn wagen een bocht nam in de provincie Nakhon Nayok, kwam hij er plots oog in oog te staan met een olifant.

Het dier voelde zich onmiddellijk bedreigd door het voertuig. Schijnbaar panikerend liep de olifant richting de wagen van Sorncharoen, die op zijn beurt rustig achteruit begon te rijden. “Het was schokkend om hem op mij af te zien komen”, vertelde de man. Kort nadien mocht hij opgelucht ademhalen: de olifant besloot uiteindelijk om zijn aanval te staken en zich terug in de bossen te begeven.

Opvallend: tijdens de loopactie van de olifant kwam ook een fietser wel erg dicht bij het dier te staan. “Ik zag hem gewoon stilstaan, naast de olifant”, vervolgde de automobilist. “Hij moet doodsangsten hebben uitgestaan. Gelukkig raakte geen van ons beide gewond.”

bekijk ook

Stoer maar vooral schattig olifantje laat buffel even zien wie er de baas is in natuurreservaat

Toeristen op safari plots omsingeld door woeste olifanten: “Blijf allemaal kalm aub”

Safari verloopt niet als gepland als toeristen het pad van olifant met ochtendhumeur kruisen