Deel van centrum Londen tijdelijk afgesloten na vondst verdacht voertuig

Na berichten over een verdacht voertuig heeft de Londense politie verschillende straten in het centrum van de Britse hoofdstad afgesloten. Tientallen agenten werden zaterdagnamiddag naar de zone in de omgeving van het parlement en het politiehoofdkwartier gestuurd, aldus de politie. Ook Westminster Bridge werd afgesloten. Nog in de late namiddag werden de versperringen alweer afgebroken. Het voertuig bleek ongevaarlijk te zijn, klinkt het.

De voorbije dagen werd in Groot-Brittannië al verschillende keren alarm geluid wegens verdachte voorwerpen. Zo waren deze week op verschillende locaties in de Britse hoofdstad verdachte pakketjes opgedoken, die later bombrieven bleken te zijn. De antiterreurpolitie onderzoekt die zaken.