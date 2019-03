Manchester City legt druk bij Liverpool na zege tegen Watford, Raheem Sterling scoort hattrick

Manchester City blijft in bloedvorm. De Engelse competitieleider versloeg Watford met 3-1 en boekte zo een zesde overwinning op rij in de Premier League. Zo zet de landskampioen ook grote concurrent Liverpool, dat zondag nog speelt tegen Burnley, onder druk. Het gat tussen beide kemphanen is nu vier punten.

In de eerste helft vielen er geen goals in het Etihad Stadium, maar in het tweede bedrijf stond het in geen tijd 3-0. Raheem Sterling scoorde al snel na de aftrap en deed er in de volgende dertien minuten nog twee goals bij, waarmee hij zorgde voor een onvervalste hattrick. Watford kwam niet verder dan een tegengoal van Gerard Deulofeu. Eindstand: 3-1. Volgende week wacht met stadsrivaal Manchester United, nog zo’n ploeg in bloedvorm, een lastigere klant.

Vincent Kompany (Manchester City) en Christian Kabasele (Watford) speelden de volledige partij.