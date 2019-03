Het opmerkelijke verhaal van Anneketrien (15): Vlaamse zingt met twee wereldsterren het openingslied van de Special Olympics

Gent -

Anneketrien Van Wassenhove (15) mag donderdag de officiële openingsceremonie van de Special Olympic World Games in Abu Dhabi op gang zingen met een solo. Het Gentse meisje woont met haar ouders in de Golfstaat, maar veel tijd om te repeteren heeft ze niet, want pas vorige week woensdag vernam ze dat ze mag invallen voor de eerste keuze.