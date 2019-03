Zeven maanden was soldaat op missie, maar nu ontroert hij zijn zoon op school met hartverwarmende verrassing

Vrijdag 1 maart werd een dag die de Australiër William Anderson niet snel zal vergeten. Het jongetje moest zeven maanden lang zijn vader Michael missen vanwege een militaire operatie in Afghanistan. Maar nu, voor de ogen van zijn schoolgenoten, was de hartverwarmende hereniging een feit.

Het was zijn vader zelf die met het idee op de proppen kwam. Tijdens zijn missie kreeg Michael geregeld brieven en pakketjes die via Highlands Christian College in Toowoomba, de school van William, werden verstuurd. Genoeg redenen voor de militair om iets terug te doen voor zijn zoon in de vorm van een mooie verrassing.

Vorige week vrijdag was het grote moment aangebroken. De hele school werd bijeengeroepen om naar een videoboodschap van Michael te luisteren, waarbij hij iedereen uitdrukkelijk bedankte voor de post die hij en de andere militairen hadden ontvangen. Maar daar bleef het niet bij. Terwijl zijn zoon, reeds in tranen, vanop het podium naar de beelden stond te kijken, dook Michael plots achter zijn rug op. Een dikke knuffel volgde, samen met een groot applaus van de hele school. “Bedankt voor jullie steun”, viel er nog te lezen op een vlag die de militair bij zich had.

De hartverwarmende beelden kwamen woensdag op de Facebook-pagina van de school terecht en konden vele kijkers ontroeren. “Wat een prachtige video…, ongetwijfeld een tranentrekker”, klonk het onder meer in de reacties.

bekijk ook

Soldaat ziet zijn vrouw bevallen via FaceTime nadat zijn vlucht vertraging had

Zenuwachtige soldaat komt erg goed weg nadat hij granaat voor zijn voeten laat vallen

Militaire oefening in Luxemburg gaat fout: jonge soldaat verliest evenwicht en valt uit rijdende bestelwagen